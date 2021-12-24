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24 декабря, 2021
 
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"Вай, какая Вера", "А-ля Брижит Бардо", "Кайфовая". Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев

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Брежнева: Я и декабрь
Брежнева: Я и декабрь
Фото: ververa / Instagram

Строящая в РФ карьеру 39-летняя украинская певица Вера Брежнева 24 декабря опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в серебристом ультрамини-платье и розовом боа из перьев.

В кадре волосы певицы были начесаны и убраны вверх.

"Я и декабрь", – подписала она публикацию, которая собрала больше 45 тыс. лайков.

"Дорого-богато!" – прокомментировала tanyavova4.

"Вай, какая Вера. Необычная, чуть другая", – отреагировал chingyz_dzumagylov.

"Кайфовая. Люблю вас!" – написала dasha_ukk.

"А-ля Брижит Бардо", – отметила lana.dnipr, имея в виду французскую киноактрису и один из секс-символов 1950–1960 годов.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака. Ее старшей дочери Софии 30 марта 2021 года исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Теги: видео, Вера Брежнева, ВИА Гра, Константин Меладзе, певица
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