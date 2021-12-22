Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2021
 
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"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада

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Лорак: Новогодняя сказка уже близко
Лорак: Новогодняя сказка уже близко
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 22 декабря на своей странице в Instagram опубликовала два фото, на которых запечатлена в черной зимней куртке и кепке на фоне снегопада.

Образ певицы в кадре дополнили черные облегающие штаны и черные ботинки. Лорак позировала на балконе, декорированном хвойными ветками и красными новогодними шариками.

"Новогодняя сказка уже близко. Осталось всего 10 дней до волшебства. Успейте загадать желания", – подписала она публикацию.

"Загадал, Снегурочка. Исполнится?" – спросил alex_fansss.

"Вдубабельна", – прокомментировал фото krasavchik7442.

"Фигурка супер", – написал eriic001.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак 15 августа 2009 года вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а в январе 2019 года развелась с ним. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Сейчас бывший муж певицы состоит в отношениях с киевским визажистом Лилией Реус – осенью он сделал ей предложение. Ани Лорак свою личную жизнь не афиширует.

Теги: снегопад, Ани Лорак, фигура, певица, балкон
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