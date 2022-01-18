Ведущей церемонии вручения премии BAFTA стала Ребел Уилсон

"Для меня большая честь быть ведущей церемонии вручения кинопремии BAFTA. Будет очень весело", – написала она.

Контекст:

Уилсон родилась в 1980 году в Австралии. В 2011 году она снялась в американском фильме "Подружки невесты". В 2019 году на экраны вышел фильм "Отпетые мошенницы", в котором Уилсон сыграла одну из главных ролей – пышнотелую аферистку Пенни.

Весной 2020 года актриса заявила, что намерена похудеть, а в феврале 2021-го восхитила поклонников постройневшей фигурой. Ей удалось сбросить 35 кг.

BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году. Номинанты на премию BAFTA 2022 будут объявлены 3 февраля.