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15 октября, 2022
 
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"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом

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Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году в семье рабочих
Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году в семье рабочих
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 14 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со спины в обтягивающем платье с вырезом на спине и высоким разрезом.

Артистка позирует в поле на фоне облачного неба. Она оставила публикацию без комментариев.

"Какая величественная красота", – отреагировали в сети.

"Почему такая женщина, как вы, еще не замужем?" – написали фолловеры.

"Невероятно красива внешне и невероятно красивая и искренняя душой", – восхитились поклонники.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?". 

Теги: телеведущая, Леся Никитюк
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