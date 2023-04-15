Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков

Хмельницкий оркестр должен был начать гастроли в Великобритании 1 апреля с двумя программами – "Волшебная музыка Гарри Поттера" и "Музыка из фильмов "Властелин колец" и "Хоббит". Об этих концертах сообщалось на сайте правительства Великобритании, как о примере британско-украинских отношений.

За день до первого концерта в Портсмуте, отмечается в публикации, выяснилось, что дирижеру оркестра и четырем первым скрипкам британское посольство так и не выдало визы.

В ожидании виз музыканты провели неделю в Париже (Франция). Известно, что за два дня до начала тура участникам предложили заплатить по €15 тыс. за срочные визы.

После этого в Star Entertainment обвинили британское правительство в лицемерии, заявив, что они "сделали большое дело по поддержке украинцев, но, когда речь зашла о выдаче виз, не захотели их знать".

Представитель компании Яка Бизиль отметил, что визы музыкантам были выданы только после того, как организаторы обратились в посольство с просьбой предоставить комментарий для прессы.

На тот момент концерты в трех городах уже были сорваны. Известно. что концерт в Йорке перенесен на конец апреля, а концерт в Лоури состоится в 2024 году.