Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"

Черноухо-Волич (слева) фотографировался с мужем Нетребко (в центре) во время гастролей в Баку Фото: Afaq Abbasova / Facebook

По словам Бабич, причиной увольнения стали совместные фото Чурноухо-Волича с мужем Нетребко, которая находится под украинскими санкциями за поддержку президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Фото были сделаны 7 апреля после концерта на сцене Национальной оперы Баку (Азербайджан), руководителем которой за день до концерта стал Эйвазов.

На данный момент, отмечает издание, руководство Одесского театра убрало с официального сайта всю информацию о бывшем сотруднике, а афиши, на которых упоминается фамилия дирижера, снимаются. Кто займет его место, пока что не сообщается.

Черноухо-Волич в комментарии "Украинской правде" заявил, что не знал о назначении Эйвазова директором оперы, а также не располагает "достоверной информацией о том, что тот поддерживает взгляды своей жены". В публикации отмечается, что дирижер говорил с журналистами на белорусском языке и подчеркнул, что "муж за жену не в ответе".