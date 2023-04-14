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14 апреля, 2023
 
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Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"

Черноухо-Волич (слева) фотографировался с мужем Нетребко (в центре) во время гастролей в Баку
Черноухо-Волич (слева) фотографировался с мужем Нетребко (в центре) во время гастролей в Баку
Фото: Afaq Abbasova / Facebook

Главный дирижер Одесской оперы Вячеслав Черноухо-Волич 12 апреля был уволен после того, как в сети появились его совместные фото с мужем российской оперной певицы Анны Нетребко, оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Об этом со ссылкой на слова руководителя Одесской оперы Надежды Бабич и заявление самого дирижера сообщает "Украинская правда".

По словам Бабич, причиной увольнения стали совместные фото Чурноухо-Волича с мужем Нетребко, которая находится под украинскими санкциями за поддержку президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. 

Фото были сделаны 7 апреля после концерта на сцене Национальной оперы Баку (Азербайджан), руководителем которой за день до концерта стал Эйвазов.

https://www.facebook.com/afaq.abbasova.56/posts/pfbid0CtaSxL68xDE1t1nYCtUcpkHegWDQEoW2BkfdF7i6hG1LNRgx3Qpfca1S5fhQbws4l

На данный момент, отмечает издание, руководство Одесского театра убрало с официального сайта всю информацию о бывшем сотруднике, а афиши, на которых упоминается фамилия дирижера, снимаются. Кто займет его место, пока что не сообщается. 

Черноухо-Волич в комментарии "Украинской правде" заявил, что не знал о назначении Эйвазова директором оперы, а также не располагает "достоверной информацией о том, что тот поддерживает взгляды своей жены". В публикации отмечается, что дирижер говорил с журналистами на белорусском языке и подчеркнул, что "муж за жену не в ответе".

Контекст:

3 марта 2022 года Нетребко была уволена из Метрополитен-оперы из-за того, что "не отказалась от своей публичной поддержки президента РФ Владимира Путина, пока он ведет войну с Украиной". 

30 марта артистка заявила, что осуждает нападение РФ на Украину. "Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", – написала она. 

После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет ранее запланированные концерты Нетребко"Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба родины", – объяснили в театре причины отмены выступлений.

В конце мая стало известно, что театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с Нетребко.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Одесса, Анна Нетребко, война России против Украины, дирижер
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