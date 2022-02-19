Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"

В новом имидже Алентова напомнила пользователям сети главную героиню фильма "Круэлла", которую сыграла американская актриса Эмма Стоун.
Известно, что в таком образе в свой 80-летний юбилей Алентова будет "блистать" на сцене в спектакле "Мадам Рубинштейн". Об этом в своем Instagram сообщила ее дочь – российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
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"Круэлла?" – поинтересовалась tatigoldenvolga.
"На Круэллу похожа", – написала mari_sha36.
"Круэлла? Ты что ли?" – прокомментировала katjasakhalin.
Алентова родилась в 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 18 лет была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Служит в театре по настоящее время.
Актриса дебютировала в кино в роли учительницы Лидии Федоровны в драматическом художественном фильме о советских летчиках-истребителях "Дни летные" (1965) в постановке Николая Литуса и Леонида Ризина, снятого на киностудии имени Александра Довженко в Киеве.
Алентова известна по фильмам "Завтра была война", "Зависть богов", "Шырли-мырли".
Вместе с мужем – российским режиссером Владимиром Меньшовым Алентова прожила больше 60 лет.
В конце мая 2021 года стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, еще семерых российских деятелей культуры, среди которых значится и Вера Алентова. Ей запретили въезжать в Украину.
В 2003 году Меньшов стал членом "Единой России", в 2018-м был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
В 2014 году режиссер поддержал аннексию украинского Крыма Россией. В интервью российской газете "Аргументы и факты" он заявил, что после Крыма России следовало "брать Донбасс". Также сообщалось, что Меньшов передал 1 млн рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки "ДНР" Захару Прилепину.
О смерти Меньшова стало известно 5 июля.