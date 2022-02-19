Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"

В новом имидже Алентова напомнила пользователям сети главную героиню фильма "Круэлла", которую сыграла американская актриса Эмма Стоун.

Известно, что в таком образе в свой 80-летний юбилей Алентова будет "блистать" на сцене в спектакле "Мадам Рубинштейн". Об этом в своем Instagram сообщила ее дочь – российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

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"Круэлла?" – поинтересовалась tatigoldenvolga.

"На Круэллу похожа", – написала mari_sha36.

"Круэлла? Ты что ли?" – прокомментировала katjasakhalin.