Бульвар Шоубиз
 
19 февраля, 2022
 
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Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"

В новом имидже Алентова напомнила пользователям сети главную героиню фильма "Круэлла", которую сыграла американская актриса Эмма Стоун
В новом имидже Алентова напомнила пользователям сети главную героиню фильма "Круэлла", которую сыграла американская актриса Эмма Стоун
Фото: dnevniki_znamenitostey / Instagram, brilliantmadcruella / Instagram

Исполнительница главной роли в оскароносном фильме "Москва слезам не верит", российская актриса Вера Алентова, которой 21 февраля исполнится 80 лет, кардинально сменила имидж. Актриса перекрасила волосы в черный и белый цвет.

В новом имидже Алентова напомнила пользователям сети главную героиню фильма "Круэлла", которую сыграла американская актриса Эмма Стоун.

Известно, что в таком образе в свой 80-летний юбилей Алентова будет "блистать" на сцене в спектакле "Мадам Рубинштейн". Об этом в своем Instagram сообщила ее дочь – российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

"Круэлла?" – поинтересовалась tatigoldenvolga.

"На Круэллу похожа", – написала mari_sha36.

"Круэлла? Ты что ли?" – прокомментировала katjasakhalin.

Контекст:

Алентова родилась в 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 18 лет была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Служит в театре по настоящее время.

Актриса дебютировала в кино в роли учительницы Лидии Федоровны в драматическом художественном фильме о советских летчиках-истребителях "Дни летные" (1965) в постановке Николая Литуса и Леонида Ризина, снятого на киностудии имени Александра Довженко в Киеве.

Алентова известна по фильмам "Завтра была война", "Зависть богов", "Шырли-мырли".

Вместе с мужем – российским режиссером Владимиром Меньшовым Алентова прожила больше 60 лет.

В конце мая 2021 года стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, еще семерых российских деятелей культуры, среди которых значится и Вера Алентова. Ей запретили въезжать в Украину.

В 2003 году Меньшов стал членом "Единой России", в 2018-м был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

В 2014 году режиссер поддержал аннексию украинского Крыма Россией. В интервью российской газете "Аргументы и факты" он заявил, что после Крыма России следовало "брать Донбасс". Также сообщалось, что Меньшов передал 1 млн рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки "ДНР" Захару Прилепину.

О смерти Меньшова стало известно 5 июля.

Теги: Вера Алентова, юбилей, Эмма Стоун, актриса, Юлия Меньшова
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