Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова

Алентову уже переводили из реанимации в обычную палату, однако теперь она вновь туда вернулась Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Состояние 79-летней Алентовой, которая была госпитализирована с COVID-19 в конце июня, оценивается как средней тяжести, передает со ссылкой на свои источники портал 5-tv.ru. Врачи придерживаются мнения, что актриса не сможет посетить похороны своего супруга, которые предварительно пройдут 8 июля.

Алентова родилась в 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 18 лет была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон.

Служит в театре по настоящее время. Дебютировала в кино в роли учительницы Лидии Фёдоровны в драматическом художественном фильме о советских летчиках-истребителях "Дни лётные22"" (1965) в постановке Николая Литуса и Леонида Ризина, снятого на «Киностудии имени Александра Довженко» (Украинская ССР, Киев).