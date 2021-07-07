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07 июля, 2021
 
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Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова

Алентову уже переводили из реанимации в обычную палату, однако теперь она вновь туда вернулась
Алентову уже переводили из реанимации в обычную палату, однако теперь она вновь туда вернулась
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Исполнительницу главной роли в оскараносном фильме "Москва слезам не верит", российскую актрису Веру Алентову из обычной палаты вновь перевели в реанимацию. Это случилось после смерти ее мужа – режиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля в Москве от последствий коронавирусной инфекции, которой он заболел в конце июня.

Состояние 79-летней Алентовой, которая была госпитализирована с COVID-19 в конце июня, оценивается как средней тяжести, передает со ссылкой на свои источники портал 5-tv.ru. Врачи придерживаются мнения, что актриса не сможет посетить похороны своего супруга, которые предварительно пройдут 8 июля.

Алентова родилась в 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 18 лет была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон.

Служит в театре по настоящее время. Дебютировала в кино в роли учительницы Лидии Фёдоровны в драматическом художественном фильме о советских летчиках-истребителях "Дни лётные22"" (1965) в постановке Николая Литуса и Леонида Ризина, снятого на «Киностудии имени Александра Довженко» (Украинская ССР, Киев).

Контекст:

В конце мая 2021 года стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, еще семерых российских деятелей культуры, среди которых значится и Вера Алентова. Ей запретили въезжать в Украину.

Теги: Вера Алентова, Владимир Меньшов
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