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08 июля, 2021
 
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Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова

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Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили вместе почти 60 лет
Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили вместе почти 60 лет
Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Сегодня утром в Москве, в Доме кино, прошла гражданская панихида по умершему три дня назад кинорежиссеру и актеру Владимиру Меньшову. На траурную церемонию пришла супруга режиссера – актриса Вера Алентова.

Накануне российские СМИ со ссылкой на свои источники утверждали, что 79-летнюю Алентову, находившуюся на момент смерти мужа в больнице с COVID-19, перевели в реанимацию. Издание "СтарХит" написало, что "за сутки до прощания ее выписали из клиники".

Дочь Алентовой и Меньшова – телеведущая Юлия Меньшова – призналась, что у ее мамы "вырабатываются антитела, поэтому она не представляет опасности для окружающих и сможет находиться на церемонии", уточняет издание.

Юлия Меньшова также предупредила СМИ, что ни она, ни ее мать не будут давать комментарии по поводу смерти отца и мужа.

Проститься с режиссером приехали артисты Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Александр Пашутин, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин, режиссер Вадим Абдрашитов, политик Геннадий Зюганов и другие.

ВИДЕО
8 июля, Москва, Дом кино, прощание с режиссером Владимиром Меньшовым. Видео: paparazzi news / YouTube
Контекст:

Алентова родилась в 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 18 лет была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Служит в театре по настоящее время.

Актриса дебютировала в кино в роли учительницы Лидии Федоровны в драматическом художественном фильме о советских летчиках-истребителях "Дни летные" (1965) в постановке Николая Литуса и Леонида Ризина, снятого на киностудии имени Александра Довженко в Киеве. Алентова известна по фильмам "Завтра была война", "Зависть богов", "Шырли-мырли".

Вместе с мужем Меньшовым Алентова прожила больше 60 лет.

В конце мая 2021 года стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, семерых российских деятелей культуры, среди которых значится и Вера Алентова. Ей запретили въезжать в Украину.

Владимир Меньшов родился в 1939 году в Баку. Самые известные фильмы Меньшова – "Любовь и голуби" (1984 год) и "Москва слезам не верит" (1979). За работу над последним получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также сыграл более 100 ролей в кино.

В 2003 году Меньшов стал членом "Единой России", в 2018-м был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

В 2014 году режиссер поддержал аннексию украинского Крыма Россией. В интервью российской газете "Аргументы и факты" он заявил, что после Крыма России следовало "брать Донбасс". Также сообщалось, что Меньшов передал 1 млн рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки "ДНР" Захару Прилепину.

О смерти Меньшова стало известно 5 июля.

Теги: смерть, похороны, Вера Алентова, Владимир Меньшов, прощание
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