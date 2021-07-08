  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова

Накануне российские СМИ со ссылкой на свои источники утверждали, что 79-летнюю Алентову, находившуюся на момент смерти мужа в больнице с COVID-19, перевели в реанимацию. Издание "СтарХит" написало, что "за сутки до прощания ее выписали из клиники".
Дочь Алентовой и Меньшова – телеведущая Юлия Меньшова – призналась, что у ее мамы "вырабатываются антитела, поэтому она не представляет опасности для окружающих и сможет находиться на церемонии", уточняет издание.
Юлия Меньшова также предупредила СМИ, что ни она, ни ее мать не будут давать комментарии по поводу смерти отца и мужа.
Проститься с режиссером приехали артисты Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Александр Пашутин, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин, режиссер Вадим Абдрашитов, политик Геннадий Зюганов и другие.
Алентова родилась в 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 18 лет была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Служит в театре по настоящее время.
Актриса дебютировала в кино в роли учительницы Лидии Федоровны в драматическом художественном фильме о советских летчиках-истребителях "Дни летные" (1965) в постановке Николая Литуса и Леонида Ризина, снятого на киностудии имени Александра Довженко в Киеве. Алентова известна по фильмам "Завтра была война", "Зависть богов", "Шырли-мырли".
Вместе с мужем Меньшовым Алентова прожила больше 60 лет.
В конце мая 2021 года стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, семерых российских деятелей культуры, среди которых значится и Вера Алентова. Ей запретили въезжать в Украину.
Владимир Меньшов родился в 1939 году в Баку. Самые известные фильмы Меньшова – "Любовь и голуби" (1984 год) и "Москва слезам не верит" (1979). За работу над последним получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также сыграл более 100 ролей в кино.
В 2003 году Меньшов стал членом "Единой России", в 2018-м был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
В 2014 году режиссер поддержал аннексию украинского Крыма Россией. В интервью российской газете "Аргументы и факты" он заявил, что после Крыма России следовало "брать Донбасс". Также сообщалось, что Меньшов передал 1 млн рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки "ДНР" Захару Прилепину.
О смерти Меньшова стало известно 5 июля.