  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова

Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили вместе почти 60 лет Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Накануне российские СМИ со ссылкой на свои источники утверждали, что 79-летнюю Алентову, находившуюся на момент смерти мужа в больнице с COVID-19, перевели в реанимацию. Издание "СтарХит" написало, что "за сутки до прощания ее выписали из клиники".

Дочь Алентовой и Меньшова – телеведущая Юлия Меньшова – призналась, что у ее мамы "вырабатываются антитела, поэтому она не представляет опасности для окружающих и сможет находиться на церемонии", уточняет издание.

Юлия Меньшова также предупредила СМИ, что ни она, ни ее мать не будут давать комментарии по поводу смерти отца и мужа.

Проститься с режиссером приехали артисты Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Александр Пашутин, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин, режиссер Вадим Абдрашитов, политик Геннадий Зюганов и другие.

ВИДЕО

8 июля, Москва, Дом кино, прощание с режиссером Владимиром Меньшовым. Видео: paparazzi news / YouTube