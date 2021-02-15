Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером

Нардеп Ирина Верещук заявила, что признает свою вину в том, что ее первый муж ушел от своей предыдущей жены.

Верещук: Когда есть проблемы в семье, виноваты оба Фото: Ірина Верещук / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы ЖВЛ на канале "1+1" рассказала об отце своего сына, с которым познакомилась в военном институте.

"Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером. Здесь не до романтики. Форма, однострой, берцы", – рассказала нардеп.

Мужчина был старше ее на 11 лет и женат. От предыдущих отношений у него было двое детей.

"Когда есть проблемы в семье, виноваты оба. Наверняка, и он, и жена его первая. Есть ли моя вина... Наверняка есть", – призналась Верещук.

Она забеременела и вышла замуж за этого мужчину.

"Результат любви – это сын. Самый большой подарок, который у меня от мужчины есть", – сказала она.

Верещук развелась с отцом своего ребенка. Она не назвала точной причины, но отметила, что на вопрос, заданный мужу, сможет ли она стать мэром города Рава-Русская, он ответил отрицательно.

"Этого было достаточно", – сказала нардеп.

Сейчас она замужем за первым замруководителя спецподразделения "Альфа" Михаилом Кухаренко.

"Встретились два одиночества", – прокомментировала свой второй брак Верещук.

У Ирины Верещук один ребенок – сын Олег. Она родила его в 2004 году, в первом браке. У ее нынешнего мужа Михаила – трое взрослых сыновей. Об этом политик рассказывала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.