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23 января, 2021
 
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Верещук отметила 17-летие сына

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук написала, что не заметила, как вырос ее сын Олег.

Ирина Верещук: Давайте ценить неповторимые мгновения жизни
Ирина Верещук: Давайте ценить неповторимые мгновения жизни
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала в Facebook, что сегодня ее сыну исполнилось 17 лет.

"Даже не заметила, как малый вырос. Сегодня сыну Олегу – 17! Давайте ценить неповторимые мгновения жизни", – написала политик.

К посту она приложила фото с праздничным тортом в форме шляпы. Торт украшен свечами и фигуркой юноши в очках, который сидит и держит ноутбук на скрещенных ногах.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1574282716091579

У Верещук один ребенок, она родила его в 2004 году, в первом браке. У ее нынешнего мужа Михаила – трое взрослых сыновей. Об этом политик рассказывала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Просто так случилось, что мы разошлись и у меня уже другой мужчина, сын называет его отцом. Миша – пример для сына. Он уважает его очень сильно. У Миши тоже свои дети, уже взрослые. Уже один окончил академию в Одессе, уже работать начинает. Другой – в Киево-Могилянке. Третий... У нас все три "твої, мої – наші". От така велика сім’я. И мы хорошо ладим. И просто не получается, чтобы еще родной отец где-то... Я считаю, что у сына должно быть все хорошо с нервной системой", – заявила она.

Также в интервью нардеп сказала, что сын – это самый дорогой подарок, который ей когда-либо дарил мужчина.

Теги: Ирина Верещук, дети, ребенок
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