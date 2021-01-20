Верещук о Навальном: Не поддерживаю его как политика, но сочувствую как жертве политических репрессий

В существовании украинского внутриполитического дискурса по поводу российского оппозиционера Алексея Навального нет смысла, заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Мне импонирует то, что он борется с коррупцией и не боится бросать вызов Путину. Но, насколько я знаю, Навальный не поддерживает возвращение Крыма Украине Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Украинцам нет смысла постоянно следить за событиями вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Об этом она сказала в комментарии изданию "Цензор.НЕТ".

"Я не вижу, почему рядовые украинцы должны переживать (внимательно наблюдать) за событиями вокруг господина Навального. Мы должны жить своей жизнью, – сказала она. – В оценках и действиях по поводу репрессий против Навального со стороны российских властей украинская власть должна присоединиться к позиции международного сообщества. На данном этапе не вижу пользы в существовании украинского внутриполитического дискурса по Навальному".

Политик напомнила, что Навальный оппозиционен по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, но по поводу аннексии Крыма он придерживается таких же взглядов, как Путин.

"Мне импонирует то, что он борется с коррупцией и не боится бросать вызов Путину. Но, насколько я знаю, Навальный не поддерживает возвращение Крыма Украине. Поэтому не могу сказать, что я поддерживаю его как политика. Хотя сочувствую ему как жертве политических репрессий", – подчеркнула Верещук.