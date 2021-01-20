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ПОЛИТИКА

Верещук о Навальном: Не поддерживаю его как политика, но сочувствую как жертве политических репрессий

В существовании украинского внутриполитического дискурса по поводу российского оппозиционера Алексея Навального нет смысла, заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Мне импонирует то, что он борется с коррупцией и не боится бросать вызов Путину. Но, насколько я знаю, Навальный не поддерживает возвращение Крыма Украине
Ирина Верещук: Мне импонирует то, что он борется с коррупцией и не боится бросать вызов Путину. Но, насколько я знаю, Навальный не поддерживает возвращение Крыма Украине
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Украинцам нет смысла постоянно следить за событиями вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Об этом она сказала в комментарии изданию "Цензор.НЕТ".

"Я не вижу, почему рядовые украинцы должны переживать (внимательно наблюдать) за событиями вокруг господина Навального. Мы должны жить своей жизнью, – сказала она. – В оценках и действиях по поводу репрессий против Навального со стороны российских властей украинская власть должна присоединиться к позиции международного сообщества. На данном этапе не вижу пользы в существовании украинского внутриполитического дискурса по Навальному".

Политик напомнила, что Навальный оппозиционен по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, но по поводу аннексии Крыма он придерживается таких же взглядов, как Путин. 

"Мне импонирует то, что он борется с коррупцией и не боится бросать вызов Путину. Но, насколько я знаю, Навальный не поддерживает возвращение Крыма Украине. Поэтому не могу сказать, что я поддерживаю его как политика. Хотя сочувствую ему как жертве политических репрессий", – подчеркнула Верещук.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". В организме Навального нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, 18 января Навального арестовали на 30 суток по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком.

В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. Из-за отравления Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию", в связи с чем он был объявлен в розыск "с предписанием о принятии мер к его задержанию". 

Теги: Крым, Алексей Навальный, Ирина Верещук, политика
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