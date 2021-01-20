Верещук о Навальном: Не поддерживаю его как политика, но сочувствую как жертве политических репрессий

Украинцам нет смысла постоянно следить за событиями вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Об этом она сказала в комментарии изданию "Цензор.НЕТ".
"Я не вижу, почему рядовые украинцы должны переживать (внимательно наблюдать) за событиями вокруг господина Навального. Мы должны жить своей жизнью, – сказала она. – В оценках и действиях по поводу репрессий против Навального со стороны российских властей украинская власть должна присоединиться к позиции международного сообщества. На данном этапе не вижу пользы в существовании украинского внутриполитического дискурса по Навальному".
Политик напомнила, что Навальный оппозиционен по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, но по поводу аннексии Крыма он придерживается таких же взглядов, как Путин.
"Мне импонирует то, что он борется с коррупцией и не боится бросать вызов Путину. Но, насколько я знаю, Навальный не поддерживает возвращение Крыма Украине. Поэтому не могу сказать, что я поддерживаю его как политика. Хотя сочувствую ему как жертве политических репрессий", – подчеркнула Верещук.
В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". В организме Навального нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, 18 января Навального арестовали на 30 суток по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком.
В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. Из-за отравления Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.
В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию", в связи с чем он был объявлен в розыск "с предписанием о принятии мер к его задержанию".