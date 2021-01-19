В Кремле есть люди, которые хотели бы грохнуть Навального, как Немцова – политолог Орешкин

Российский оппозиционер Алексей Навальный в ближайшее время не повторит судьбу убитого оппозиционера Бориса Немцова, так как сейчас к нему приковано внимание мировой общественности, считает российский политолог Дмитрий Орешкин.

В Кремле есть люди, которые хотят убить российского оппозиционера Алексея Навального, заявил в интервью "Обозревателю" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"В Кремле есть люди, которые хотели бы [убрать Навального], исходя из простой логики: лучше один раз пережить стресс, а потом за полгода это забудется примерно так, как было с [оппозиционером Борисом] Немцовым. Ну, пошумели, и все. Поэтому, наверное, есть люди, которые хотели бы грохнуть Навального. Это самый простой вариант, который называется "отрубить собаке хвост" одним движением. Но именно сейчас этого делать не будут, так Навальный наверху и в топах новостей", – подчеркнул Орешкин.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин попытается запугать или морально сломить Навального.

"Самый правильный вариант – его куда-то запихнуть, продержать полгода, а потом он сам или от COVID-19, или в драке с кем-нибудь погибнет, заболеет или даже превратится в инвалида. Что-нибудь такое. Или превратят в растение, сломают волю, что бывает даже с сильными людьми. Тогда убивать уже вроде как и не надо. Если на режим сильно нажмут и внутри, и снаружи, это будет начало конца. Это означает, что режим испугался. Не думаю, что Путин на это пойдет. В Кремле будут добиваться того, чтобы Навальный испугался и сломался", – отметил политолог.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сперва политик лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". В организме Навального нашли яд из группы "Новичок". Это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники. 17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

С 29 декабря 2020 года Навальный находился в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" для задержания оппозиционера по делу "Ив Роше". В 2017 году Навальному продлили испытательный срок на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. В ведомстве заявили, что политик не выполнял возложенные на него судом обязанности и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Немцова застрелили возле Кремля 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.