"Верю в любовь". Вышел трейлер фильма с Кей Джей Апой. Видео
На канале KinoCheck International в YouTube опубликовали трейлер фильма "Верю в любовь". Главному герою, музыканту, на пути к профессиональному успеху и личному счастью предстоит преодолеть трагические обстоятельства. Режиссеры – Эндрю Эрвин, Джон Эрвин. Роли исполнили Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Мелисса Роксбург, Нейтан Парсонс. Мировая премьера назначена на 20 марта 2020 года.
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