  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео

Главная героиня фильма – освобожденная из российского плена аэроразведчица с позывным Бабочка. Вернувшись в тыл, ей приходится сталкиваться с новыми вызовами.

Главную роль исполнила актриса Рита Бурковская, известная по фильму "Парфенон" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Одну из ключевых ролей исполнила драматург Наталья Ворожбит (сценаристка "Киборгов").

"Видение бабочки" – это дебютная полнометражная работа режиссера Максима Наконечного. Сценарий он написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Цилык.

Ленту уже показали на Каннском и Одесском кинофестивалях. В украинский прокат фильм выйдет 6 апреля.