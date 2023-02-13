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13 февраля, 2023
 
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"Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео

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Лента выйдет в украинский прокат 6 апреля
Лента выйдет в украинский прокат 6 апреля
Скриншот: Arthouse Traffic / YouTube

На YouTube-канале Arthouse Traffic 13 февраля опубликовали трейлер фильма "Видение бабочки".

Главная героиня фильма – освобожденная из российского плена аэроразведчица с позывным Бабочка. Вернувшись в тыл, ей приходится сталкиваться с новыми вызовами.

Главную роль исполнила актриса Рита Бурковская, известная по фильму "Парфенон" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Одну из ключевых ролей исполнила драматург Наталья Ворожбит (сценаристка "Киборгов").

"Видение бабочки" – это дебютная полнометражная работа режиссера Максима Наконечного. Сценарий он написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Цилык.

Ленту уже показали на Каннском и Одесском кинофестивалях. В украинский прокат фильм выйдет 6 апреля.

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Видео: Arthouse Traffic / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер, премьеры, актриса
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