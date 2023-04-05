Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото

По словам Филипс, она использовала румяна от британского бренда Charlotte Tilbury – Cheek to Chic in Love Glow оттенка Love Glow.
Такие румяна стоят около 1,7 тыс. грн. В описании говорится, что румяна представлены в виде двухцветной пудры и обладают эффектом Light Flex, который позволяет "отражать свет для сияющего цвета лица".
Womens Health отмечает, что эти же румяна актриса использовала и в 2022 году для посещения церемонии "Золотой глобус". Это, по мнению редакции, говорит, что "это один из ее любимых вариантов для гламурных образов на красной дорожке".
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки".