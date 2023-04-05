Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото

По словам Филипс, она использовала румяна от британского бренда Charlotte Tilbury – Cheek to Chic in Love Glow оттенка Love Glow.

Такие румяна стоят около 1,7 тыс. грн. В описании говорится, что румяна представлены в виде двухцветной пудры и обладают эффектом Light Flex, который позволяет "отражать свет для сияющего цвета лица".

Womens Health отмечает, что эти же румяна актриса использовала и в 2022 году для посещения церемонии "Золотой глобус". Это, по мнению редакции, говорит, что "это один из ее любимых вариантов для гламурных образов на красной дорожке".

Хайек на церемонии вручения премии "Золотой глобус 2023". Фото: ЕРА

