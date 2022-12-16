"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали

"Это я с новой прической. Обновила цвет и линии", – заявила Наталья Егорова на камеру, продолжая движение.

"Выглядишь отлично, но, пожалуйста, езди осторожно и медленно", – написали фолловеры.

"Это потрясающее сообщение, которое вы должны записывать за рулем? Отличный пример для подражания", – прокомментировали ролик фолловеры.

"Влюбленная леди", – отреагировали пользователи сети.

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Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.

С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.