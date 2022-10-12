Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал звездой американских "Танцев со звездами"

Арнольд Шварценеггер признал внебрачного сына Джозефа и часто с ним общается Фото: joebaena / Instagram

Вместе со своей партнершей по танцам Джозеф уже дошел почти до середины сезона.

Фото: joebaena / Instagram

В разговоре с Баэной журналисты то и дело спрашивают его о знаменитом отце – Арнольде Шварценеггере. Например, решился бы Железный Арни станцевать на телевидении.

"На этом шоу? Нет-нет!" – приводит слова Джозефа издание.

За кулисами шоу постоянно обсуждают, как Баэна похож на отца. Но сам он в этих разговорах не участвует.

"Меня, вероятно, за это накажут", — цитирует его People.

В новом эфире "Танцев со звездами" Джозеф появился в образе Геркулеса, этого персонажа когда-то сыграл Шверценеггер в фильме 1970 года "Геркулес в Нью-Йорке".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joseph Baena (@joebaena)

Баэна сообщил, что его легендарный отец "очень горд и счастлив" за него.

"Я люблю своего отца. Он самый умный и лучший человек, которого я знаю", — сказал актер.