Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал звездой американских "Танцев со звездами"

Вместе со своей партнершей по танцам Джозеф уже дошел почти до середины сезона.
В разговоре с Баэной журналисты то и дело спрашивают его о знаменитом отце – Арнольде Шварценеггере. Например, решился бы Железный Арни станцевать на телевидении.
"На этом шоу? Нет-нет!" – приводит слова Джозефа издание.
За кулисами шоу постоянно обсуждают, как Баэна похож на отца. Но сам он в этих разговорах не участвует.
"Меня, вероятно, за это накажут", — цитирует его People.
В новом эфире "Танцев со звездами" Джозеф появился в образе Геркулеса, этого персонажа когда-то сыграл Шверценеггер в фильме 1970 года "Геркулес в Нью-Йорке".
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Баэна сообщил, что его легендарный отец "очень горд и счастлив" за него.
"Я люблю своего отца. Он самый умный и лучший человек, которого я знаю", — сказал актер.
Джозеф Баэна родился в октябре 1997 года. Его мать Милдред Баэна 20 лет была домработницей в семье Шварценеггера.
В 2011 году актер официально признал своего внебрачного сына.
Баэна, как и его отец, увлекается бодибилдингом и строит карьеру в кино.