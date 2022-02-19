"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына

"Сэкономил сегодня 50 баксов", – подписал он публикацию.

Ролик Шварценеггера за пару часов в соцсети посмотрели больше 280 тыс. раз.

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"Терминаторская стрижка", – прокомментировал публикацию denisfigueroas.

Контекст:

Патрик Шварценеггер родился 18 сентября 1993 года в Лос-Анджелесе (США). В 15 лет он при помощи родителей основал свою компанию Project360 по производству мужской одежды. Работает моделью, у него подписан контракт с модельным агентством L.A. Models.

Популярность в кино Шварценеггеру принесли роль в фильме "Одноклассники 2" и главная роль в романтической драме "Полночное солнце".

Осенью 2014 года Шварценеггер начал встречаться с американской певицей Майли Сайрус. В апреле 2015 года пара рассталась.

У него есть две старшие сестры – Кэтрин (1989) и Кристина Мария Аврелия (1991), младший брат Кристофер Сарджент (1997) и единокровный брат Джозеф Баэна (1997).

В декабре 2021 года Шварценеггер окрасил волосы в блонд, сообщив, что мама его за это убьет.