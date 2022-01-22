Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший

В публикации отмечается, что ДТП произошло вечером 21 января недалеко возле дома актера в Лос-Анжелесе. Внедорожник Шварценеггера Yukon резко въехал в автомобиль Toyota Prius, оказавшись сверху, а затем продолжил катиться влево и зацепил Porsche Cayenne. Женщина, которая была за рулем Toyota Prius, получила травму головы и была доставлена в больницу.

"Это было сумасшествие. Это было похоже на трюк в кино. Столкновение было настолько сильным, что на внедорожнике Yukon сработали подушки безопасности", – цитирует издание очевидца аварии.

22 января фото ДТП с участием Шварценеггера были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Schwarzenegger Movie Props (@schwarzenegger_film_props)