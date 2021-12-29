Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания

В публикации отмечается, что судебные тяжбы затянулись из-за сложного урегулирования имущественных отношений. А поскольку пара не подписывала брачный договор, то им пришлось пополам делить $400 млн и дорогую недвижимость.
Бракоразводный процесс между Шварценеггером и Шрайвер был завершен в начале декабря частным судьей, а 28 декабря действующим судьей был внесен в судебную систему Верховного суда Лос-Анджелеса.
Шварценеггер и Шрайвер познакомились в 1977 году, а в 1986-м поженились. У них четверо детей: Кэтрин (1989), Кристина (1991), Патрик (1993) и Кристофер (1997).
25-летний брак пары распался после того, как стало известно, что у Шварценеггера и бывшей домработницы семьи Милдред Баэны есть общий сын Джозеф, который родился 2 октября 1997 года – всего через несколько дней после того, как Шрайвер родила сына Кристофера.
9 мая 2011 года Шрайвер и Шварценеггер официально объявили о расставании.