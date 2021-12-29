Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания

Шварценеггер и Шрайвер были в браке 25 лет Фото: arnoldschwarzeneggerclub / Instagram

В публикации отмечается, что судебные тяжбы затянулись из-за сложного урегулирования имущественных отношений. А поскольку пара не подписывала брачный договор, то им пришлось пополам делить $400 млн и дорогую недвижимость.

Бракоразводный процесс между Шварценеггером и Шрайвер был завершен в начале декабря частным судьей, а 28 декабря действующим судьей был внесен в судебную систему Верховного суда Лос-Анджелеса.