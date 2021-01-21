Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко обнародовала снимки, на которых запечатлена в объятиях своего нового избранника.

Евдокименко: Все, что тебе нужно, это... Фото: iamsofiaeve / Instagram

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко 21 января в Instagram разместила серию совместных фото со своим бойфрендом – проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым.

Евдокименко запечатлена на снимках в платье с тигровым принтом и белых мокасинах, а ее избранник одет в синие джинсы, черные футболку и ботинки. Пара позирует в кадре, заключив друг другу в объятия.

"Все, что тебе нужно, это..." – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Эти же снимки разместил на своей странице в Instagram и Жаданов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Denys Zhadanov (@denzhadanov)

София Евдокименко родилась в 2001 году. Ее отец – единственный сын певицы, продюсер Руслан Евдокименко. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design, но на время зимних каникул прилетела в Украину. До знакомства с Жадановым она встречалась с французом Марко Дюменилом.

София Ротару, комментируя в конце 2020 года личную жизнь внучки, заявила, что та еще юная, чтобы выходить замуж. "Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, думаю, у нее получится", – сообщила тогда певица.