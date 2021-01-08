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08 января, 2021
 
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Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы

Украинская певица София Ротару позирует на праздничном снимке в кругу семьи своего сына, продюсера Руслана Евдокименко, и его тещи.

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Евдокименко единственный сын Ротару
Евдокименко – единственный сын Ротару
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Невестка украинской певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко 7 января разместила в Instagram снимок, на котором артистка запечатлена в компании сына, внука, внучки и свахи на фоне елки.

Ротару позирует на фото в длинном черном платье, внучка София Евдокименко – в белом наряде с оголенными плечами, сваха певицы выбрала для фотосессии черное платье в горох.

Сын Ротару – продюсер Руслан Евдокименко – запечатлен на фото в спортивном клетчатом костюме, напоминающем наряды героев фильма британского режиссера Гая Ричи "Джентльмены" (2020).

Внук Ротару Анатолий Евдокименко позирует в черной футболке и брюках.

Ротару – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

В 1968 году певица вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. Руслан Евдокименко – ее единственный сын.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко родилось двое детей. Сыну Анатолию 23 марта исполнилось 26 лет, дочери Софии в мае – 19 лет. 

Теги: Рождество, София Ротару, София Евдокименко, семья, Руслан Евдокименко
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