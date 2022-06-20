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20 июня, 2022
 
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"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца

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Кухар отцу: Очень сильно тебя люблю и скучаю
Кухар – отцу: Очень сильно тебя люблю и скучаю
Фото: Kateryna Kukhar / Facebook

Проживающая после нападения РФ на Украину за границей вместе с мужем и детьми украинская балерина Екатерина Кухар 19 июня разместила в Instagram архивные фото, на которых запечатлена вместе со своим отцом Игорем.

"Во мне столько твоего, что в себе люблю и с чем борюсь всю свою жизнь. Гены в этом постарались, сделав некий copy-paste, –  обратилась к отцу знаменитость. – Очень сильно тебя люблю и скучаю".

Контекст:

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

С 2020 года она стала директором Киевского государственного хореографического училища.

Теги: День отца, семья, балерина, Екатерина Кухар
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