"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца

"Во мне столько твоего, что в себе люблю и с чем борюсь всю свою жизнь. Гены в этом постарались, сделав некий copy-paste, – обратилась к отцу знаменитость. – Очень сильно тебя люблю и скучаю".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

С 2020 года она стала директором Киевского государственного хореографического училища.