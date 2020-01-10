Волочкова искупалась топлес

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком без бюстгальтера и обратилась к хейтерам.

Волочкова: Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая, пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram, как купается топлес в океане.

"Кому не спится. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая, пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное, чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда", – написала она, обратившись к пользователям Instagram, критикующим ее посты.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.