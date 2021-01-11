Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2021
 
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"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева засветила голую грудь, не заретушировав соски.

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Астафьева: Я не волшебник, но готова иногда делиться
Астафьева: Я не волшебник, но готова иногда делиться
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками, для которых позировала без бюстгальтера. 

"Я ревнивая безумно. И, к сожалению, это касается не только людей... Часто это литература, музыка, предметы искусства", – призналась певица.

Она заявила, что книга Марины Степановой "Женщины Лазаря" сильно затронула человека внутри нее.

"Отрываю от себя... А вдруг в вашей жизни это такой же жизненно важный кусочек, который вернется нежданно-негаданно. Порой мы не замечаем магию, потому что не ждем, и сложно верить в нее, если не ждешь! Ждите. Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала!" – отметила она.

Астафьева запечатлена в блузе с откровенным декольте. На первом фото она оголила грудь, не заретушировав сосок.

Подписчики мужского пола принялись комментировать пост.

"Вот это грудь, Даша!" – написал klibanskiiiura.

"Я закипел", – признался kyky_moimalchik.

"Ох, красиво и откровенно. На высоте", – заявил aleksandr_antybura.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Теги: Даша Астафьева, фото, ню-фото, грудь, бюстгальтер, декольте
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