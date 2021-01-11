"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками, для которых позировала без бюстгальтера.
"Я ревнивая безумно. И, к сожалению, это касается не только людей... Часто это литература, музыка, предметы искусства", – призналась певица.
Она заявила, что книга Марины Степановой "Женщины Лазаря" сильно затронула человека внутри нее.
"Отрываю от себя... А вдруг в вашей жизни это такой же жизненно важный кусочек, который вернется нежданно-негаданно. Порой мы не замечаем магию, потому что не ждем, и сложно верить в нее, если не ждешь! Ждите. Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала!" – отметила она.
Астафьева запечатлена в блузе с откровенным декольте. На первом фото она оголила грудь, не заретушировав сосок.
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Подписчики мужского пола принялись комментировать пост.
"Вот это грудь, Даша!" – написал klibanskiiiura.
"Я закипел", – признался kyky_moimalchik.
"Ох, красиво и откровенно. На высоте", – заявил aleksandr_antybura.
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.