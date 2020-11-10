"Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык". Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева заявила, что, соглашаясь на участие в шоу, артист должен подписывать документ сродни клятве Гиппократа.

Астафьева: Все они настолько больны, что, как люди с одинаковым диагнозом, приобретают похожие черты лица Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева заявила в Instagram, что современные телевизионные шоу неискренние.

"Приучают нашего брата к различным популярным шоу по телевизору. Стало интересно, задумывается ли зритель ТВ об искренности создателей и участников? Мне, как человеку, который отлепил себя от экрана лет 10 назад, заимев при этом бонус (минус миллион ненужной инфо), все время казалось, что, соглашаясь на участие, артист должен подписывать документ сродни клятве Гиппократа о том, что все, что делается для шоу, делается честно и от души", – заявила она.

По словам Астафьевой, принимая предложение об участии, внутри артиста всегда борются человек и все его пороки.

"Победа всегда неоднозначна. Разве, выходя на сцену, ты можешь отказаться от ответственности за происходящее? За слова и действия, за свой вид и умение вести диалог и транслировать? Сколько людей об этом задумывается? Сколько таких, кто готов поручиться за последствия всех пиар-задумок гениальных продюсеров и подсказанных идей конфликтов... Мало", – продолжила она.

По словам певицы, люди, работающие в телевизионных шоу, становятся похожими друг на друга.

"Искренность и при этом умение соответствовать времени и месту, как пощечина, бьет по морде годами сработанных зомби, шоу-дилеров. Все они настолько больны, что, как люди с одинаковым диагнозом, приобретают похожие черты лица – жирные морды, бегающие глазки и обязательно подвешенный язык", – отметила она.

По словам Астафьевой, правда и требовательность для участия в телевизионных шоу – качества неподходящие.

"Мир глазами человека, который примерил чужие очки, с чужими диоптриями. Делаю элегантное па в сторону, уступая место моим уважаемым конструктивным собеседникам. Умникам напомню, что па может так же элегантно превратиться в маваши гери (спин-удар в единоборствах. – "ГОРДОН")", – написала она.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.