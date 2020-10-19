"Как прекрасная птица!". Астафьева позировала под водой

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева позировала в купальнике во время подводного плавания.

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева разместила в Instagram фотосессию, для которой позировала в купальнике под водой.

"Плавать я долго не умела. Научилась в девятом классе. Как только научилась, сразу стала бояться воды... Фотографироваться мне, как видите, важнее, чем бояться", – написала она.

Также певица обнародовала бэкстейдж-видео подводной съемки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Backstage @ivannamamchuk @martasyrko @jamemme Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 16 Окт 2020 в 3:16 PDT

"Как прекрасная птица! Красота!" – написала подписчица kris.petrosyan.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.