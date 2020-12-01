"Сочнее груши!". Астафьева в Доминикане засветила формы в купальнике

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева рассказала, как на нее в Доминикане отреагировали люди, узнавшие ее.

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками в раздельном голубом купальнике, сделанными на отдыхе в Доминиканкой Республике.

В подписи к фото певица рассказала, как на нее в месте отдыха отреагировали люди, узнавшие ее.

"Подслушано утром:

– Дывыфь, Дафа АфФтафева пифла!!! – с вафлей во рту.

Тиффани и не снились такие завтраки", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Сочнее груши!" – прокомментировала снимки подписчица antoinette_legrand.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.