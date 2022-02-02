"Вот и настал этот день". Шепелев заговорил с подписчиками о пересадке волос

Шепелев: Раньше мне присылали письма с предложением увеличить член. А теперь – с предложением пересадить волосы Фото: dmitryshepelev / Instagram

"Ну что же, вот и настал тот день", – подписал он первую публикацию, в которой показал сообщение от представителя клиники по пересадке волос в Турции.

"Вот и 40 не за горами. Раньше мне присылали письма с предложением увеличить член. А теперь – с предложением пересадить волосы. А дальше что? С нетерпением жду заманчивое предложение посетить дом престарелых", – написал Шепелев в подписи к видео.

"Самое смешное – что вокруг меня все больше и больше мужчин, которые сделали пересадку волос. Как будто сжимается вокруг меня это кольцо", – рассказал 39-летний телеведущий в кадре, добавив, что "держится" и у него "пока все нормально".

Скриншот: dmitryshepelev / Instagram