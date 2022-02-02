Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2022
 
Новости

"Вот и настал этот день". Шепелев заговорил с подписчиками о пересадке волос

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Шепелев: Раньше мне присылали письма с предложением увеличить член. А теперь с предложением пересадить волосы
Шепелев: Раньше мне присылали письма с предложением увеличить член. А теперь – с предложением пересадить волосы
Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев 2 февраля в Instagram Stories опубликовал несколько коротких видео, на которых поднял тему о пересадке волос.

"Ну что же, вот и настал тот день", – подписал он первую публикацию, в которой показал сообщение от представителя клиники по пересадке волос в Турции.

"Вот и 40 не за горами. Раньше мне присылали письма с предложением увеличить член. А теперь – с предложением пересадить волосы. А дальше что? С нетерпением жду заманчивое предложение посетить дом престарелых", – написал Шепелев в подписи к видео.

"Самое смешное – что вокруг меня все больше и больше мужчин, которые сделали пересадку волос. Как будто сжимается вокруг меня это кольцо", – рассказал 39-летний телеведущий в кадре, добавив, что "держится" и у него "пока все нормально".

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Скриншот: dmitryshepelev / Instagram

Контекст:

Дмитрий Шепелев родился в 1983 году в Минске. В 2004 году переехал в Киев, получив приглашение вести передачу Guten Morgen, а позже – шоу "Дай прокатиться" на канале М1. 

В 2008 году Шепелев вел проект "Фабрика звезд 2" на "Новом канале". На телеканале "Украина" он появился в качестве ведущего программы "Граєш чи не граєш?".

В 2009 году Шепелев переехал в Москву, став ведущим развлекательных передач на российском "Первом канале". В 2011 году ведущий снимался в передаче "Рассмеши комика" на украинском канале "Интер".

С 2019 года Шепелев снимает интервью для своего канала на YouTube. В начале февраля 2020 года он сообщил, что ушел с российского "Первого канала".

С 2016 года Шепелев состоит в отношениях с российским дизайнером Екатериной Тулуповой. 26 марта 2021 года ведущий заявил, что во второй раз стал отцом – у них с избранницей родился сын. Пара назвала ребенка Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

Теги: видео, Дмитрий Шепелев, телеведущий
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