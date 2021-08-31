Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату

Сын Шепелева разбил посуду, деревянные ящики, клавиатуру и несколько раз ударил битой по резиновым покрышкам.

"У меня дети захотели все то, что нельзя дома", – прокомментировал происходящее Шепелев.

Контекст:

Платон (2013) – сын Шепелева от отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года.

26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова родила сына. Пара назвала ребенка Тихоном. Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.