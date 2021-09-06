"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье

Цимбалюк известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Образ актера дополнили массивные серьги и корона. Во рту во время съемки актер держал сигарету.

"Шокировал. Но секси", – отреагировала на фото украинская актриса Ольга Сумская.

"В полку диснеевских принцесс прибыло", – прокомментировали снимки фолловеры.

"Возбудил ты меня, малыш. А вообще офигенен, брутален и нежен одновременно. Я б зассал такую фотосессию захр...начить", – написал в комментариях украинский актер Артемий Егоров.

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