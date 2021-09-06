"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье

Образ актера дополнили массивные серьги и корона. Во рту во время съемки актер держал сигарету.
"Шокировал. Но секси", – отреагировала на фото украинская актриса Ольга Сумская.
"В полку диснеевских принцесс прибыло", – прокомментировали снимки фолловеры.
"Возбудил ты меня, малыш. А вообще офигенен, брутален и нежен одновременно. Я б зассал такую фотосессию захр...начить", – написал в комментариях украинский актер Артемий Егоров.
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Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".