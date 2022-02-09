Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2022
 
Новости

"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото

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Кляйн вышла замуж за Макаревича в конце 2019 года
Кляйн вышла замуж за Макаревича в конце 2019 года
Фото: Einat Klein / Facebook

Жена 68-летнего российского музыканта Андрея Макаревича, 37-летняя израильская бизнесвумен, популяризатор вина и гид по африканским странам Эйнат Кляйн 9 февраля опубликовала в Instagram снимки, которые были сделаны во время ее выступления с презентацией коллекции вин собственного производства на сцене фестиваля "Суть вещей" в Израиле.

На заглавном фото Кляйн позирует в черных узких брюках, синей блузке, обтягивающей округлившийся живот и короткой бежевой куртке. На других фото жена артиста показала проспекты с рекламой своей продукции и бутылки с вином.

"Была невероятно рада повидать всех столичных знакомцев, которые так редко появляются на периферии. Налили всем вина, пообщались, еще и лекцию прочла, короткую и стремительную. В общем, было здорово, спасибо организаторам и участникам", – написала она.

"Ощущение, что Эйнат временно вино нельзя", – прокомментировали фото подписчики.

Посетители выставки также разместили в Facebook снимки, сделанные на фестивале, запечатлев в том числе и Кляйн.

https://www.facebook.com/razumova.ekaterina/posts/10160516616799384

На странице компании Кляйн Vino&Co опубликовано ее фото с другого ракурса.

Фото: Vino&Co / Facebook
Фото: Vino&Co / Facebook

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич скрывал свой новый брак. О том, что снова женился, артист впервые упомянул в конце апреля 2020 года. Они поженились 26 декабря 2019 года.

19 января 2022 года Макаревич заявил, что они с женой вскоре станут родителями. Российские СМИ писали, что у супругов родится сын. Для Кляйн он станет первенцем.

У Макаревича от предыдущих отношений есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна, матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Теги: Андрей Макаревич, выставка, вино, дети, беременность, брак, Эйнат Кляйн, живот
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