"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото

Кляйн вышла замуж за Макаревича в конце 2019 года Фото: Einat Klein / Facebook

На заглавном фото Кляйн позирует в черных узких брюках, синей блузке, обтягивающей округлившийся живот и короткой бежевой куртке. На других фото жена артиста показала проспекты с рекламой своей продукции и бутылки с вином.

"Была невероятно рада повидать всех столичных знакомцев, которые так редко появляются на периферии. Налили всем вина, пообщались, еще и лекцию прочла, короткую и стремительную. В общем, было здорово, спасибо организаторам и участникам", – написала она.

"Ощущение, что Эйнат временно вино нельзя", – прокомментировали фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Einat Klein | Эйнат Кляйн (@_einatklein_)

Посетители выставки также разместили в Facebook снимки, сделанные на фестивале, запечатлев в том числе и Кляйн.

На странице компании Кляйн Vino&Co опубликовано ее фото с другого ракурса.

Фото: Vino&Co / Facebook