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07 января, 2022
 
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"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом

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Макс Барских: У меня лето, как-никак
Макс Барских: У меня лето, как-никак
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских 7 января разместил в Instagram фото, на котором крупным планом запечатлен с нижнего ракурса в черных узких плавках на пляже в Майами (США).

"Ладно, еще одну. У меня лето, как-никак", – подписал он публикацию, имея в виду, что 6 января он уже публиковал фото в плавках.

За пару часов его фото собрало больше 37 тыс. лайков.

"Эй, полегче", – написала украинская певица Оля Полякова.

"Если это не секс, то что тогда?" – поинтересовался украинский певец Владимир Гудков (Dantes).

"Нормальный мешочек с подарками у Санты", – прокомментировала украинская певица Миша Романова.

"Все бабы мокрые", – предположил bakhatolepbekov.

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на украинском "Новом канале".

Теги: Макс Барских, Миша Романова, Оля Полякова, певец, Dantes, лето, плавки
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