"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом

Макс Барских: У меня лето, как-никак Фото: max_barskih / Instagram

"Ладно, еще одну. У меня лето, как-никак", – подписал он публикацию, имея в виду, что 6 января он уже публиковал фото в плавках.

За пару часов его фото собрало больше 37 тыс. лайков.

"Эй, полегче", – написала украинская певица Оля Полякова.

"Если это не секс, то что тогда?" – поинтересовался украинский певец Владимир Гудков (Dantes).

"Нормальный мешочек с подарками у Санты", – прокомментировала украинская певица Миша Романова.

"Все бабы мокрые", – предположил bakhatolepbekov.

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