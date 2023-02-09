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09 февраля, 2023
 
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"Все эти гомеопаты от политики – от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война

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Попенко: Это долгая, тяжелая борьба
Попенко: Это долгая, тяжелая борьба
Фото: popenko_hennadii / Instagram

Украинский тедеведущий Геннадий Попенко, который сейчас служит в ВСУ, заявил в интервью журналистке Алине Доротюк на ее YouTube-канале 6 февраля, что не стоит рассчитывать на окончание войны в ближайшее время.

"Нельзя доверять людям, которые занимаются пропагандистской деятельностью или успокаивающей. Все эти гомеопаты от политики – от лукавого. Это долгая, тяжелая борьба – к ней нужно готовиться. И не стоит расслабляться, что через неделю все закончится, соответственно, через неделю поедем куда-нибудь на отдых. Мы уже сейчас должны адаптировать свою жизнь, привычки, семью, работу. Поскольку это не закончится быстро", – отметил он.

Попенко также отметил, что у России сейчас нет ресурсов для нового масштабного наступления с севера. По его мнению, если россияне попытаются открыть наступление с севера, им это не удастся.

"Буферная зона, где стоит большое количество украинской армии, очень сильно задерживает солдат. Не будет такого быстрого прорыва, как 24 февраля. Они зайдут, упрутся и станут. И будут стоять, пока не будут уничтожены. (...) Если вы даже услышите взрывы, тревоги, сирены, спокойно собирайтесь, садитесь в машину и отъезжайте на безопасное расстояние, чтобы даже РСЗО (реактивная система залпового огня. – "ГОРДОН") не доставала. Дождитесь того момента, когда зачистят территорию, и возвращайтесь домой", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Попенко родился в 1979 году в Полтаве. Карьеру телеведущего начал в 2000 году на "Новом канале", где проработал девять лет.

В 2009 году он перешел на "1+1", в 2010-м работал на "UA:Перший", а в 2012-м вернулся на первое место работы.

До войны Попенко работал на канале "2+2", снимался в украинских сериалах.

8 июня 2022 года ведущий принес присягу на верность украинскому народу.

Теги: Россия, Украина, война, ВСУ, война России против Украины, телеведущий, Геннадий Попенко, россияне
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