"Все эти гомеопаты от политики – от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война

"Нельзя доверять людям, которые занимаются пропагандистской деятельностью или успокаивающей. Все эти гомеопаты от политики – от лукавого. Это долгая, тяжелая борьба – к ней нужно готовиться. И не стоит расслабляться, что через неделю все закончится, соответственно, через неделю поедем куда-нибудь на отдых. Мы уже сейчас должны адаптировать свою жизнь, привычки, семью, работу. Поскольку это не закончится быстро", – отметил он.
Попенко также отметил, что у России сейчас нет ресурсов для нового масштабного наступления с севера. По его мнению, если россияне попытаются открыть наступление с севера, им это не удастся.
"Буферная зона, где стоит большое количество украинской армии, очень сильно задерживает солдат. Не будет такого быстрого прорыва, как 24 февраля. Они зайдут, упрутся и станут. И будут стоять, пока не будут уничтожены. (...) Если вы даже услышите взрывы, тревоги, сирены, спокойно собирайтесь, садитесь в машину и отъезжайте на безопасное расстояние, чтобы даже РСЗО (реактивная система залпового огня. – "ГОРДОН") не доставала. Дождитесь того момента, когда зачистят территорию, и возвращайтесь домой", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Попенко родился в 1979 году в Полтаве. Карьеру телеведущего начал в 2000 году на "Новом канале", где проработал девять лет.
В 2009 году он перешел на "1+1", в 2010-м работал на "UA:Перший", а в 2012-м вернулся на первое место работы.
До войны Попенко работал на канале "2+2", снимался в украинских сериалах.
8 июня 2022 года ведущий принес присягу на верность украинскому народу.