"Все эти гомеопаты от политики – от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война

"Нельзя доверять людям, которые занимаются пропагандистской деятельностью или успокаивающей. Все эти гомеопаты от политики – от лукавого. Это долгая, тяжелая борьба – к ней нужно готовиться. И не стоит расслабляться, что через неделю все закончится, соответственно, через неделю поедем куда-нибудь на отдых. Мы уже сейчас должны адаптировать свою жизнь, привычки, семью, работу. Поскольку это не закончится быстро", – отметил он.

Попенко также отметил, что у России сейчас нет ресурсов для нового масштабного наступления с севера. По его мнению, если россияне попытаются открыть наступление с севера, им это не удастся.

"Буферная зона, где стоит большое количество украинской армии, очень сильно задерживает солдат. Не будет такого быстрого прорыва, как 24 февраля. Они зайдут, упрутся и станут. И будут стоять, пока не будут уничтожены. (...) Если вы даже услышите взрывы, тревоги, сирены, спокойно собирайтесь, садитесь в машину и отъезжайте на безопасное расстояние, чтобы даже РСЗО (реактивная система залпового огня. – "ГОРДОН") не доставала. Дождитесь того момента, когда зачистят территорию, и возвращайтесь домой", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)