"Все хотят быть увиденными". Maruv рассказала, почему украинских артистов "тянет в Россию"

"Почему прогрессивных украинских артистов тянет в Россию?" – спросили у певицы подписчики.

"Потому что в Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура, которая у нас, к сожалению, не развита на должном уровне. Ну и потому, что шоу-бизнес – это в первую очередь бизнес, а не кум, брат, сват, а потом х...як – и откат", – написала она.