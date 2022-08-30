  "Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео

"Дети возвращаются домой из городов, где не слышали тревожных сирен. Идут в школу и впервые слышат звуки тревоги. Мы хотели создать песню – терапевтический инструмент, который помог бы справиться с тревогой и паникой во время сирен, вывести из ступора. Все слова и предлагаемые движения продуманы. Их используют в работе травматерапевты. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию или безопасному месту и, по возможности, выполнять предложенные действия", – говорится в описании клипа.

Музыканты отметили, что идею этой песни им предложила Ройз. Психолог также написала текст.

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