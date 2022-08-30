Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2022
 
Новости

"Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Музыканты из ТНМК отметили, что идею этой песни им предложила психолог Ройз
Музыканты из ТНМК отметили, что идею этой песни им предложила психолог Ройз
Фото: ТНМК / Facebook

Украинская группа ТНМК 29 августа на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Крокуй до укриття", которую написала украинский психолог Светлана Ройз.

"Дети возвращаются домой из городов, где не слышали тревожных сирен. Идут в школу и впервые слышат звуки тревоги. Мы хотели создать песню – терапевтический инструмент, который помог бы справиться с тревогой и паникой во время сирен, вывести из ступора. Все слова и предлагаемые движения продуманы. Их используют в работе травматерапевты. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию или безопасному месту и, по возможности, выполнять предложенные действия", – говорится в описании клипа.

Музыканты отметили, что идею этой песни им предложила Ройз. Психолог также написала текст.  

ВИДЕО
Видео: ТНМК / YouTube
Теги: клип, ТНМК, паника, психолог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Пятеро погибших и восемь человек ранены. Доброе утро по-харьковски
Военный дневник харьковчанки Гин: Пятеро погибших и восемь человек ранены. Доброе утро по-харьковски
Уроки стрельбы, выезд мужчин за границу и повышение цен на молоко: чего ждать украинцам в сентябре
Уроки стрельбы, выезд мужчин за границу и повышение цен на молоко: чего ждать украинцам в сентябре
  Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами
  Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сильные соперники, упреки. Эти мысли чуть не свели с ума". Джамала поделилась эмоциями после первого эфира "Танцев со звездами" в Польше
"Сильные соперники, упреки. Эти мысли чуть не свели с ума". Джамала поделилась эмоциями после первого эфира "Танцев со звездами" в Польше
  "Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео
  "Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
"Сочетание всего прекрасного", Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Сочетание всего прекрасного", Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Вкуснющие лепешки с мясом". Саливанчук поделилась рецептом. Видео
"Вкуснющие лепешки с мясом". Саливанчук поделилась рецептом. Видео
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 