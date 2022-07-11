  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео

"Орки оккупировали Энергодар, они убивают, пытают и терроризируют население, пытаясь запугать, сломать и всячески заверить всех, что оккупация – надолго. Это – неправда. Потому что Энергодар – это Украина. Правда в том, что Украина – единая. Оккупанты уничтожают рабочих ЗАЭС – они убили [водолаза] Андрея Гончарука, расстреляли [сотрудника ЗАЭС] Сергея Швеца. Весь цивилизованный мир видит, как россияне ведут себя на нашей земле. Этого уже не вычеркнуть из истории мира. Никогда, – говорится в анонсе песни. – Украина ничего не забыла, Украина вернется. Украина – отблагодарит. Энергодар – это Украина".

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Видео: ТНМК / YouTube