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11 июля, 2022
 
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"Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео

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ТНМК: Орки оккупировали Энергодар, они убивают, пытают и терроризируют население
ТНМК: Орки оккупировали Энергодар, они убивают, пытают и терроризируют население
Фото: ТНМК / Facebook

Украинская группа ТНМК 11 июля разместила на своем канале в YouTube песню, посвященную временно оккупированному российскими войсками украинскому городу Энергодар Запорожской области.

"Орки оккупировали Энергодар, они убивают, пытают и терроризируют население, пытаясь запугать, сломать и всячески заверить всех, что оккупация – надолго. Это – неправда. Потому что Энергодар – это Украина. Правда в том, что Украина – единая. Оккупанты уничтожают рабочих ЗАЭС  они убили [водолаза] Андрея Гончарука, расстреляли [сотрудника ЗАЭС] Сергея Швеца. Весь цивилизованный мир видит, как россияне ведут себя на нашей земле. Этого уже не вычеркнуть из истории мира. Никогда, – говорится в анонсе песни. – Украина ничего не забыла, Украина вернется. Украина – отблагодарит. Энергодар – это Украина". 

ВИДЕО
Видео: ТНМК / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Теги: терроризм, видео, война России против Украины, ТНМК, Энергодар, российские оккупанты
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