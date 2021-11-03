"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа"

"Девушка, вашей маме зять не нужен?" – поинтересовался у Maruv один из ее поклонников Фото: depositphotos.com

"Рубрика: "Дубайские дни и ночи звездатые очень". Это попа без фотошопа, поэтому жду ваши "сердечки", – подписала снимок певица и проанонсировала свои ближайшие концерты в Киеве.

"Видим шикарную попочку, афигенный прогиб. Все в натуре и ажуре. Естественность и натуральность. Выглядишь супер!" – прокомментировала one.love.maruv.

"Так и хочется подержать", – признался gena.vv.

"Девушка, вашей маме зять не нужен?" – поинтересовался umida_gunes.