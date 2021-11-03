"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа"

"Рубрика: "Дубайские дни и ночи звездатые очень". Это попа без фотошопа, поэтому жду ваши "сердечки", – подписала снимок певица и проанонсировала свои ближайшие концерты в Киеве.
"Видим шикарную попочку, афигенный прогиб. Все в натуре и ажуре. Естественность и натуральность. Выглядишь супер!" – прокомментировала one.love.maruv.
"Так и хочется подержать", – признался gena.vv.
"Девушка, вашей маме зять не нужен?" – поинтересовался umida_gunes.
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Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.