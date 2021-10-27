"Кривляние посреди тощих сковородок". Maruv показала эротичный танец в "полуголом" костюме

В подписи к новому видео Maruv попросила фолловеров оценить ее "прикид" Фото: maruvofficial / Instagram

"Оцените мой прикид от 1 до 10", – попросила подписчиков Maruv.

Ее видео набрало больше 14,5 тыс. просмотров.

"Ваши костюмы – это космос", – прокомментировала marabo7_elena.

"Ох уж этот задний фон: тапки, костыли… Вся атмосфера потерялась", – написала _marina_antonchenko_.

"Жарища-а-а", – восхитилась malyshevamarina99.

"Был бы ноль – поставил ноль. Как-то уже подза…бало это кривляние в полураздетых образах посреди тощих сковородок", – признался makcstar1979.