  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters

Накануне презентации Maruv анонсировала в Instagram выход клипа, написав: "Будет бомба! Будет ракета!"

На данный момент у клипе больше 32 тыс. просмотров, около 5 тыс. лайков и 145 дизлайков.

"Так классно и необычно, клип в стиле нуар нереально притягивает, песня – прям рай для ушей", – прокомментировал видео пользователь с ником KapuStochka.

"Очень стильный видеоряд", – написала Татьяна Анатольевна.

"Как всегда! Красотка отожгла!" – считает Андрей Вербовой.

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Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Группа The Hatters основана в 2016-м в Санкт-Петербурге. В основной состав группы входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Анна Музыченко. В дискографии коллектива 10 альбомов.