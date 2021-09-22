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22 сентября, 2021
 
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"Идеально", "Журнал для шлюх. Позор". Maruv с обнаженной грудью появилась на обложке российского Playboy

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"Maruv Борисовна на обложке Playboy в России", анонсировала сентябрьский номер журнала с собой на обложке певица
"Maruv Борисовна на обложке Playboy в России", – анонсировала сентябрьский номер журнала с собой на обложке певица
Фото: maruvofficial / Instagram

На обложке сентябрьского номера российской версии эротического журнала Playboy появилась украинская певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун). Об этом 21 сентября в Instagram сообщила сама 30-летняя исполнительница.

"Внимание! Небольшой сюрпрайз! Maruv Борисовна на обложке Playboy в России", – написала певица.

К посту она приложила фото обложки, на котором позирует с обнаженной грудью в откровенном наряде. К груди певица прижимает шпагу. "Maruv наносит укол с ближней дистанции", – написано на первой странице номера, в котором опубликована не только фотосессия, но и интервью с артисткой.

В Instagram-акаунте российского Playboy уточняется, что номер "посвящен музыке и спорту", а Maruv "предстала в образе фехтовальщицы и прогулялась по страницам со шпагой и минимумом (критическим минимумом) одежды".

"Я в шоке! Лучшая!" – прокомментировала пост певицы пользователь с ником sedin_pawa.

"Горячая", – написала ddariashine.

"Журнал для шлюх и дрочеров. Позор, Аня", – считает _stefani_germanotta__.

"Святые угодники! Ну наконец-то! Мы так долго этого ждали! Самая горячая и сексуальная! Это слишком идеально!" – прокомментировала youlovethree.

Контекст:

Мужской журнал Playboy издается в США с декабря 1953 года. Он был основан американским издателем и деятелем медиа-бизнеса Хью Хефнером, который умер в сентябре 2017 года в возрасте 91 года. Первый номер журнала вышел 51-тысячным тиражом, сейчас он выпускается на различных языках во всем мире.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: Россия, фотосессия, Playboy, фото, Maruv, грудь, эротика
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