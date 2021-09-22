"Идеально", "Журнал для шлюх. Позор". Maruv с обнаженной грудью появилась на обложке российского Playboy

"Maruv Борисовна на обложке Playboy в России", – анонсировала сентябрьский номер журнала с собой на обложке певица Фото: maruvofficial / Instagram

"Внимание! Небольшой сюрпрайз! Maruv Борисовна на обложке Playboy в России", – написала певица.

К посту она приложила фото обложки, на котором позирует с обнаженной грудью в откровенном наряде. К груди певица прижимает шпагу. "Maruv наносит укол с ближней дистанции", – написано на первой странице номера, в котором опубликована не только фотосессия, но и интервью с артисткой.

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В Instagram-акаунте российского Playboy уточняется, что номер "посвящен музыке и спорту", а Maruv "предстала в образе фехтовальщицы и прогулялась по страницам со шпагой и минимумом (критическим минимумом) одежды".

"Я в шоке! Лучшая!" – прокомментировала пост певицы пользователь с ником sedin_pawa.

"Горячая", – написала ddariashine.

"Журнал для шлюх и дрочеров. Позор, Аня", – считает _stefani_germanotta__.

"Святые угодники! Ну наконец-то! Мы так долго этого ждали! Самая горячая и сексуальная! Это слишком идеально!" – прокомментировала youlovethree.