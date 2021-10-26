Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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"Интеллект стремится к нулю". Maruv показала танец с факами

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Танец Maruv у части ее подписчиков вызвал недоумение
Танец Maruv у части ее подписчиков вызвал недоумение
Фото: maruvofficial / Instagram

Выступающая в России украинская певица Maruv 25 октября выложила в Instagram видео, на котором вместе со своим балетом исполняет танец, постоянно показывая на камеру средний палец.

"Просто милые, безобидные", – подписала ролик 30-летняя Maruv.

Ее видео за несколько часов набрало больше 9 тыс. лайков.

"Интеллект стремится к нулю", – прокомментировала mami_krasnogorsk.

"Что за херню вы снимаете?" – возмутился ko4evnik_isma.

"Самые милые факи, какие только могут быть", – признался vovaobserver.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: видео, балет, Maruv, ролик, танец
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