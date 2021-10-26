"Интеллект стремится к нулю". Maruv показала танец с факами

Танец Maruv у части ее подписчиков вызвал недоумение Фото: maruvofficial / Instagram

"Просто милые, безобидные", – подписала ролик 30-летняя Maruv.

Ее видео за несколько часов набрало больше 9 тыс. лайков.

"Интеллект стремится к нулю", – прокомментировала mami_krasnogorsk.

"Что за херню вы снимаете?" – возмутился ko4evnik_isma.

"Самые милые факи, какие только могут быть", – признался vovaobserver.