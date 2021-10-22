Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
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Maruv показала грудь в эротическом корсете с сосками

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Maruv обнародовала новые фото
Maruv обнародовала новые фото
Фото: MARUV / Facebook

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 22 октября опубликовала в Facebook снимки, для которых позировала в черном корсете с золотой вставкой на груди.

Корсет имитирует тело – грудь с сосками и пуп.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=414577920035780&set=a.254744289352478&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=414577946702444&set=a.254744289352478&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=414577976702441&set=a.254744289352478&type=3

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: певица, Maruv, грудь, Анна Корсун, корсет
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