"Это космос! Мурашки". Ани Лорак в экстравагантном образе презентовала отрывок песни

Ани Лорак: Он – преступленье мое, все отдам за него... Фото: anilorak / Instagram

"Он – преступленье мое, все отдам за него..." – написала она строчку из песни.

Пост певица сопроводила собственным размытым снимком, на котором запечатлена с синими тенями и розовой помадой.

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"Это космос просто! Мурашки от начала до конца!" – прокомментировала подписчица irochkatimofeeva.