"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"

"Хорошо выглядеть без фотошопа и фильтров, быть уверенной в себе – это реально", – заверила певица своих подписчиков Фото: nadyameiher / Instagram

"Хорошо выглядеть без фотошопа и фильтров, быть уверенной в себе – это реально. Скажете, что не обойтись без помощи визажиста и правильно подобранного макияжа? Для профессиональных съемок, безусловно, да. А для того, чтобы сохранить молодость и свежесть, радоваться своему отражению в зеркале постоянно, нужен другой специалист – косметолог. Так важно найти именно профессионала, ведь как мы будем выглядеть через 10, 20, 30 лет, зависит от нашего сегодняшнего внимания к себе любимой", – подписала ролик Мейхер.

Видео певицы набрало почти 44 тыс. просмотров.

"Самая красивая девушка из шоу-бизнеса", – прокомментировала видео oxana7526.

"Солнышко, ты всегда прекрасна! А массаж – классная штука, расслабляет", – написал vladimirnikolaev980.

"Как всегда красавица", – считает ganiev7427.

View this post on Instagram A post shared by НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)