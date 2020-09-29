"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье

19-летняя дочь бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой Соня Киперман засветила полуголое тело.

Старшая дочь бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой, 19-летняя София Киперман разместила в Instagram черно-белую фотосессию в ретростиле. Она позировала в нижнем белье.

"Винтажная детка", – написала Киперман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Vintage baby Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman) 27 Сен 2020 в 11:28 PDT

"Вся в маму. Красивая, вся в родинках, а значит счастливая!" – отметила подписчица 1980_angel_80.

Сару Брежнева родила от своего бывшего мужа, бизнесмена Михаила Кипермана, замужем за которым была с 2006-го по 2012 годы.

У нее также есть 18-летняя дочь София от бывшего гражданского супруга Виталия Войченко.

Анна и Мария – дочери сестры Веры Брежневой, Галины, которая живет в Греции