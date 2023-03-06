Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
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"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта

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Ребра по рецепту Клопотенко запекаются с добавлением кваса
Ребра по рецепту Клопотенко запекаются с добавлением кваса
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор, кулинарный эксперт и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко 5 марта в Instagram показал, как готовит свиные ребра.

"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо, траст ми. Ароматные свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком, растают во рту и сделают вам до невозможного хорошо", – написал Клопотенко.

1 кг свиных ребер нужно помыть, нарезать по 1–2 сегмента и убрать пленки. Мясо посолить и поперчить. Измельчить зубчики целой головки чеснока и добавить к мясу. На разогретую сковороду добавить 2–3 ст. л. подсолнечного масла и поджарить свинину до румяной корочки. Переложить обжаренные ребра в глубокую форму для запекания и притрусить 1 ч. л. орегано. Влить в форму с ребрами 1 л темного кваса. Поставить форму для запекания в разогретую до 180 градусов духовку и запекать свинину с квасом один час.

Готовые ребра переложить в посуду и накрыть фольгой, чтобы они были горячими до подачи. Квас, оставшийся от запекания, слить в сотейник и выпаривать в течение еще 15 минут для создания густого соуса. Чтобы соус загустел, дополнительно смешать 2 ст. л. муки с 50 г мягкого сливочного масла. Понемногу добавлять смесь в сотейник, перемешивая венчиком, чтобы соус оставался однородным и был без комочков. При подаче еще теплые ребра щедро полить соусом и посыпать сухарями.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: мясо, ресторатор, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, соус, блюдо, чеснок
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