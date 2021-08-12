Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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"Вы с мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться". 16-летняя дочь Поляковой показала фото с окровавленным парнем

За пару часов пост Поляковой-младшей набрал больше 4,6 тыс. лайков
За пару часов пост Поляковой-младшей набрал больше 4,6 тыс. лайков
Фото: mashapolyakova / Instagram

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария вечером 12 августа запостила в Instagram свою фотографию в образе вампира. На снимке 16-летняя девушка облизывает языком щеку лежащего рядом парня, загримированного под жертву вампира – окровавленного и с бледными губами.

За пару часов пост Поляковой-младшей набрал больше 4,6 тыс. лайков.

Среди восторженных комментариев вроде "круто", "красиво", "жри", попадались и откровенно негативные.

"Чудовищно, такая молодая девочка должна выражать жизнь, романтику, легкость молодых лет и так далее, а не этот ужас", – возмутилась adaegorova20.

"Фу, гадость", – отреагировала 7136nadezhda.

"Маша, вы со своей мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться", – написала anna_kanyva.

Контекст:

Мария Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу "Швы". Летом 2021 года выступление группы раскритиковали в соцсетях за чрезмерное употребление мата. Оля Полякова поддержала дочь, подчеркнув, что всегда будет на ее стороне, даже если не разделяет ее взглядов.

Теги: соцсети, Оля Полякова, фото, соцсеть, девушка, Мария Полякова
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