"Вы с мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться". 16-летняя дочь Поляковой показала фото с окровавленным парнем

За пару часов пост Поляковой-младшей набрал больше 4,6 тыс. лайков.

Среди восторженных комментариев вроде "круто", "красиво", "жри", попадались и откровенно негативные.

"Чудовищно, такая молодая девочка должна выражать жизнь, романтику, легкость молодых лет и так далее, а не этот ужас", – возмутилась adaegorova20.

"Фу, гадость", – отреагировала 7136nadezhda.

"Маша, вы со своей мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться", – написала anna_kanyva.

View this post on Instagram A post shared by Maria Polyakova (@mashapolyakova)