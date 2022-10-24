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24 октября, 2022
 
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Выбирать тыкву по вкусу и цвету. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом пюре из запеченной тыквы

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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский раскрыл секрет, как вкусно приготовить тыкву
Украинский шеф-повар Владимир Ярославский раскрыл секрет, как вкусно приготовить тыкву
Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский (234 тыс. фолловеров) 24 октября в своем Instagram поделился рецептом пюре из запеченной тыквы.

"Главное – качественный продукт. Я даже пробую тыкву сырой перед тем, как приобрести. Если тыква невкусная – лучше не готовьте, получится также невкусно. Я выбираю еще и по цвету: чем он насыщеннее, тем вкуснее", – делится советами Ярославский.

Тыкву нужно запекать под фольгой, предварительно порезав овощ на кусочки. Ее нужно посолить, слегка полить растительным маслом и добавить травы: чабрец, розмарин и шалфей. Запекать 30 минут в режиме с вентилятором при температуре 180–190 градусов.

Когда кусочки готовы, вынуть из духовки противень и охладить, перебить мякоть блендером до однородной консистенции, написал Ярославский.

Теги: Украина, рецепты, Владимир Ярославский, тыква
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