Выбирать тыкву по вкусу и цвету. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом пюре из запеченной тыквы

"Главное – качественный продукт. Я даже пробую тыкву сырой перед тем, как приобрести. Если тыква невкусная – лучше не готовьте, получится также невкусно. Я выбираю еще и по цвету: чем он насыщеннее, тем вкуснее", – делится советами Ярославский.

Тыкву нужно запекать под фольгой, предварительно порезав овощ на кусочки. Ее нужно посолить, слегка полить растительным маслом и добавить травы: чабрец, розмарин и шалфей. Запекать 30 минут в режиме с вентилятором при температуре 180–190 градусов.

Когда кусочки готовы, вынуть из духовки противень и охладить, перебить мякоть блендером до однородной консистенции, написал Ярославский.